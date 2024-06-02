В Израиле прокомментировали возможность правления ХАМАС в Газе

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Иерусалим не согласится на продолжение правления радикального движения ХАМАС в секторе Газе ни на одном из этапов процесса, направленного на прекращение войны в палестинском анклаве. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Иерусалим в текущий момент ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа с привлечением «других сил».

До этого главный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что Израиль не отказался от сделки о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС, предложенной президентом США Джо Байденом 31 мая.

Президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы.

Позже Нетаньяху заявил, что до выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня. Израиль рассматривает свои условия для прекращения войны в Газе как неизменные.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.