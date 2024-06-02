Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле прокомментировали возможность правления ХАМАС в Газе

Израиль не согласится на правление ХАМАС в Газе ни на одном из этапов

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Иерусалим не согласится на продолжение правления радикального движения ХАМАС в секторе Газе ни на одном из этапов процесса, направленного на прекращение войны в палестинском анклаве. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Иерусалим в текущий момент ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа с привлечением «других сил».

До этого главный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что Израиль не отказался от сделки о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС, предложенной президентом США Джо Байденом 31 мая.

Президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы.

Позже Нетаньяху заявил, что до выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня. Израиль рассматривает свои условия для прекращения войны в Газе как неизменные.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами