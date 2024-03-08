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В Кривом Роге задержали мужчин, помогавших украинским согражданам скрыться от мобилизации

За помощь в уклонении от мобилизации в Кривом Роге брали $12 тыс.

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Inna Varenytsia/AP

Двоих жителей Кривого Рога задержали на Украине по подозрению в организации нелегального вывоза военнообязанных мужчин за пределы страны. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

По информации ведомства, в схеме были задействованы двое. Младший занимался подбором «клиентов», старший, как можно понять, переправлял их через границу с использованием своих связей. Оплата услуг - 12 тысяч долларов - проводилась перед выездом.

«Бизнесменов» задержали в кальянной, где проходила встреча с потенциальным клиентом», — говорится в сообщении ведомства.

При обыске у подозреваемых изъяли вещественные доказательства, включая автомобиль BMW X5, на котором передвигался один из них.

В период действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины разрешен только в определенных обстоятельствах (наличие инвалидности и т.д.). За уклонение от военной службы во время мобилизации предусматривается уголовная ответственность, возможное наказание — до пяти лет лишения свободы.

8 марта на Украине предложили повысить штрафы для уклонистов от мобилизации.

7 марта украинского пограничника задержали за помощь уклонистам, бегущим от армии.

Ранее суд на Украине дважды оправдал мужчину, который избил работников военкомата.

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