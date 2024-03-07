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В Карелии чиновники решили не тратить на ремонт мужского туалета 1,1 млн

Управление делами правительства Карелии не будет тратить 1 млн на ремонт туалета

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Карелии чиновники отказались от ремонта туалета в административном здании, который оценили в 1,1 млн рублей. Об отмене аукциона на сайте госзакупок пишет mk.ru.

Накануне управление делами правительства республики объявило начало торгов на ремонт мужского туалета в здании на улице Андропова в Петрозаводске. В нем, как уточняется, располагаются несколько республиканских министерств.

В заявке была указана стоимость контракта. За ремонт уборной власти готовы были заплатить более 1 млн рублей. Такое использование бюджетных средств вызвало в региональных СМИ и соцсетях большой резонанс.

Сегодня чиновники внезапно отменили определение поставщика. По какой причине аукцион решили не проводить, не уточняется.

Ранее в Мексике люди похитили сыновей мэра и потребовали украденные у города деньги как выкуп.

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