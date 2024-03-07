Мясников объяснил, чем опасны панические атаки и как с ними справиться

Панические атаки – это состояния, при которых человек испытывает внезапный беспричинный страх, у него учащается сердцебиение, перехватывает дыхание, появляются озноб, головокружение и другие симптомы. Иногда люди сталкиваются с паническими атаками несколько лет до обращения за помощью, а это чревато последствиями для физического здоровья, предупредил заслуженный врач России Александр Мясников.

Если люди при панических атаках не чувствуют страх или явную тревогу, то установить причину остальных симптомов становится слишком сложно. В результате пациенты долго обследуются и пьют неверные препараты, констатировал Мясников.

«Люди с паническими атаками часто опаздывают с получением точного диагноза. Исследование британских врачей показало, что пациенты с такими симптомами обращаются к врачам на протяжении десяти лет, прежде чем им устанавливают диагноз панической атаки», – отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Причиной возникновения атак являются факторы стресса на фоне генетической предрасположенности, отметил врач. Также на их появления влияют травматические события из детства, курение и даже наличие бронхиальной астмы. При этом сами панические атаки опасны, так как повышают смертность от сердечных заболеваний, нарушений мозгового кровообращения и астмы.

Лечить это заболевание Мясников посоветовал с помощью назначений врача.

«Из препаратов, конечно только после назначения врача, помогают антидепрессанты последнего поколения из группы «ингибиторов обратного захвата серотонина»- «Цитолапрам», «Венлафаксин», а также успокаивающие бензодиазипины – «Алпрозолам» (Ксанакс) и сходные», – отметил доктор.

Он также призвал не пытаться вылечить панические атаки алкоголем или успокоительными средствами, так как они могут усилить их.

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