Жителей Москвы и Подмосковья призвали готовиться к серьезным пробкам

В конце весны – начале лета автомобилистам лучше всего выезжать из Москвы либо рано утром, либо ночью. В противном случае есть угроза попасть в большие пробки, которые возникнут из-за ремонта федеральных дорог в Подмосковье, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Сегодня стало известно, что в мае-июне стартуют ремонтные работы на федеральных дорогах в Московской области. В том числе – на М-2, М-5, М-7, М-8, М-9, А-108. Также ремонт пройдет на Щелковском, Дмитровском, Рублево-Успенском и Ильинском шоссе на участках общей длиной от 1 до 20 км. Похмелкин подчеркнул, что серьезных пробок жителям региона не избежать.

«Каждый раз, когда идут какие-то ремонтные работы, в том числе по смене или замене асфальта, возникают проблемы с организацией движения. Поскольку май-июнь – время активных поездок людей и на дачи, и в отпуска, золотая автомобильная пора, то, конечно, машин будет много», — пояснил он, призвав жителей Москвы и Подмосковья «просто быть готовыми».

Лучше выезжать из дома не только в утренние и ночные часы, но и в определенные дни – по пятницам и субботам, добавил он. В целом ремонт участка дороги длиной 20 км занимает от полутора до двух месяцев, заключил эксперт.

Напомним, в этом году в Москве планируется построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. В том числе – завершить строительство Южной рокады и окончание ремонта развязок на МКАД.

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