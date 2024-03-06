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Названы категории людей, которым стоит отказаться от квашеной капусты

Специалист «Теплых бесед» Мосева: пожилым не стоит есть квашеную капусту

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Употребление квашеной капусты позволит поддерживать водно-солевой баланс, оптимальный уровень сахара в крови, может стабилизировать артериальное давление и поддерживать нормальное пищеварение, однако некоторым людям стоит отказаться от данного продукта. Об этом Pravda.Ru рассказала бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева.

«В первую очередь это касается людей с патологиями пищеварительной системы, такими как язвенная болезнь, гастрит, панкреатит. Употребление квашеной капусты может вызвать обострение и ухудшить состояние», — предупредила эксперт.

Помимо этого, с осторожностью к данному продукту стоит относиться пожилым людям, потому что его высокая кислотность может спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка и усугубить существующие проблемы с пищеварением. Ограничить потребление квашеной капусты Мосева рекомендует и людям с синдромом раздраженного кишечника.

Ученые из университета штата Вирджиния до этого обнаружили, что бактерии Lactobacillus, которые содержатся в ферментированных и кисло-молочных продуктах, например, в йогурте, твороге, квашеной капусте, могут облегчать симптомы депрессии у мышей.

Ранее ученые рассказали, помогает ли корейская квашеная капуста похудеть.

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