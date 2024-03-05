Пользователи сообщили о сбоях в Instagram*

Пользователи сети сообщили о некорректной работе приложений Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сайта по отслеживанию сбоев, около 18:20 по московскому времени свыше 53 тысяч человек сообщили о сбоях в Instagram. В то же время более 505 тысяч человек сообщили о сбоях в Facebook.

18 февраля в работе Telegram произошел массовый сбой. Перестали работать приложение мессенджера и его веб-версия. По данным сервиса Downdetector, проблемы были зафиксированы около 14:08 мск. О сбое сообщили 490 пользователей мессенджера. Как заявили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.

Позже мессенджер Telegram восстановил работу после крупного сбоя. Согласно информации ресурса, больше жалоб от пользователей платформы не поступало.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.