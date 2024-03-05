В Кении столкнулись пассажирский самолет и тренировочный борт

Два самолета столкнулись в небе над национальным парком Найроби, расположенным недалеко от столицы Кении. О последствиях авиакатастрофы сообщает местная газета The Star.

В материале отмечается, что один из самолетов является пассажирским. Воздушное судно вылетело из аэропорта Уилсона и направлялось на побережье. Однако по пути самолет столкнулся с тренировочным бортом.

При этом экипажу пассажирского самолета удалось посадить воздушное судно в аэропорту Уилсона. Всего на борту находились 39 пассажиров и шесть членов экипажа, уточняется в публикации.

Тренировочный борт, в свою очередь, рухнул на территории национального парка. На его борту находились два пилота, которых спасти не удалось.

6 февраля в Колумбии потерпел крушение военный вертолет Black Hawk. Авиакатастрофа произошла в департаменте Чоко. По данным радиостанции Caracol, на борту находились семь человек. Из них выжили трое.

10 февраля в африканском штате Флорида разбился бизнес-джет Bombardier Challenger 604. Воздушное судно, летевшее из штата Огайо, упало на автомобильное шоссе и загорелось.

Ранее в США рухнул вертолет, на борту которого находился генеральный директор крупнейшего африканского банка.