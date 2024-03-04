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Глава минюста Украины сообщил о переполненных VIP-камерах в СИЗО

Глава минюста Украины Малюська сообщил, что VIP-камеры в СИЗО Киева переполнены

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Depositphotos

Камеры с повышенным уровнем комфорта в СИЗО Киева переполнены. Об этом в интервью агентству РБК-Украина сообщил глава минюста страны Денис Малюська.

По его словам, платные камеры в СИЗО украинской столицы пользуются «безумной популярностью».

«Некуда людей девать, нам нужно второе СИЗО в Киеве», — сказал министр.

Малюська также заявил об ухудшении криминальной ситуации на Украине. Согласно прогнозам правоохранителей, тенденция будет меняться только в худшую сторону, добавил он.

В январе заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что услуга онлайн-бронирования камер с повышенным уровнем комфорта в СИЗО не пользуется спросом.

Она рассказала, что проект по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах на платной основе позволяет тем, кто ждет обвинительного или оправдательного приговора, проживать месяцы или годы в комфорте. За три года существования этой возможности в бюджет было привлечено около 25 млн гривен (около $660 тыс.).

Ранее на Украине заочно приговорили к тюрьме 52 депутатов Госдумы РФ.

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