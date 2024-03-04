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Участник СВО убил бывшую жену, пока ехала полиция

74.RU: в Челябинске участник СВО убил бывшую жену, пока ехала полиция

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Shutterstock

В Челябинске на улице Дегтярева 32-летний участник специальной военной операции убил свою бывшую жену, пока к ней ехала полиция. Об этом сообщило издание 74.RU.

Отмечается, что в ночь убийства он пытался попасть в дом к бывшей супруге. Она вызвала полицию, но когда сотрудники правоохранительных органов прибыли, злоумышленник уже душил свою жертву.

Согласно записям с домофона, мужчина несколько раз заходил подъезд и выходил на улицу в районе часа ночи, а также звонил по телефону и кричал.

«В 1:10 ночью 25 февраля на номер 102 по телефону обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что бывший сожитель угрожает ей физической расправой. Информация была передана в отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску», — сообщили в МВД.

До этого сообщалось, что жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на специальной военной операции (СВО) сына из-за сомнений в причинах его смерти и теперь требует расследования обстоятельств случившегося.

Ранее мать троих детей умерла, узнав о гибели мужа на СВО.

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