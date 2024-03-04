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Студент из США сказал Лаврову, что рад прорвать блокаду

Студент из США на фестивале молодежи заявил Лаврову, что рад прорвать блокаду

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Представитель делегации США на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе сообщил главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, что рад своим присутствием прорвать санкции США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я Кристофер Халали, вице-председатель делегации США (на фестивале. — «Газета.Ru»). Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России», — сообщил студент.

По его словам, он, как молодой житель США, не хочет вражды с Россией. «Мы хотим сказать, что, как молодые люди, мы хотим дружить, работать вместе и строить мир, где мы не будем гегемонами, но будем равными друг другу и будем уважать друг друга. Вот чего мы хотим», — добавил Халали.

До этого Лавров заявил, что Украина является коммерческим проектом США, а в ходе военных действий больше других страдают европейские страны.

Также профессор университета в Чикаго Джо Миршаймер признал, что политические элиты на Западе паникуют из-за сложившегося положения Украины. По словам Миршаймера, в США, ЕС, а также на самой Украине осознают скорое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этой связи многие союзники, помогающие Киеву, «начали паниковать».

Ранее Лавров оценил реакцию США на заявления Франции о вводе войск на Украину.

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