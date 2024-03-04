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Рогов заявил, что губернатора Запорожской области планировали отравить спецслужбы Украины

Рогов заявил, что Балицкого планировали отравить с помощью аналога вещества BZ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что российских военных и губернатор Запорожского Евгения Балицкого хотели отравить при помощи аналога боевого отравляющего вещества BZ.

Ранее ФСБ сообщало о задержании в Запорожской области трех граждан Украины и возбуждении уголовного дела по нескольким статьям УК.

«В ходе расследования выяснилось, что целями украинских спецслужб и террористов были наши военные и губернатор. Покушения планировались комбинированные: взорвать и отравить», — сказал Рогов.

За покушение на Балицкого, по его данным, задержанными обещали €10 тыс., за нападение на военных — €2 тыс.

4 марта сообщалось, что под машиной заместителя ректора Луганского Государственного Университета (ЛГУ) Виталия Киселева нашли взрывное устройство. Предмет, похожий на взрывчатку, обнаружила служебная собака.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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