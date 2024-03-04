Политолога Аббаса Галлямова* заочно арестовали по делу о фейках

Басманный районный суд города Москвы избрал заочный арест в отношении политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет РИА Новости.

Так, политолога арестовали заочно на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. Однако срок начнет исчисляться с момента экстрадиции Галлямова на территорию России или с момента его задержания на территории РФ, пояснили в суде.

В марте 2023 года МВД России объявило Галлямова в розыск. До этого он был внесен в реестр иностранных агентов.

Аббас Галлямов был спичрайтером Владимира Путина в 2008–2010 годах, когда тот занимал пост премьер-министра страны.

27 февраля Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении дезинформации о российских войсках.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.