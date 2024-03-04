Суд прекратил полномочия мэра Тулуна

Суд города Тулун в Иркутской области удовлетворил требование прокуратуры о досрочном завершении полномочий главы населенного пункта Юрия Кариха из-за коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

«Тулунская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере противодействия коррупции. Установлено, что глава муниципального образования «Город Тулун» принял решение о предоставлении земельного участка общей площадью более 2 тыс. кв. метров близкому родственнику», — рассказали в областной прокуратуре.

До этого сообщалось, что суд продлил Кариху срок ареста до 29 февраля 2024 года.

По версии следствия, в 2019 году мэр вместе с сотрудниками администрации муниципального образования разработали и организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Юрий Карих избирался мэром Тулуна дважды, оба раза от «Единой России», — в 2010 и 2014 годах. В 2013 году его признали виновным в мошенничестве и назначили чиновнику штраф 50 тыс. рублей. Тогда Карих сложил полномочия, однако через некоторое время все равно успешно переизбрался.

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