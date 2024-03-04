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Врач перечислила продукты, снижающие риск развития рака

Врач Мановска: крестоцветные овощи снижают риск развития рака

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Freepik.com

Включение в свой рацион питания некоторых продуктов позволит снизить риск развития рака. О них Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

Так, она рекомендует употреблять крестоцветные овощи, в том числе, брокколи, цветную и брюссельскую капусту. По ее словам, в них содержатся сульфорафан и индол-3-карбинол, которые положительно влияют на клеточные процессы. Кроме того, противораковыми свойствами обладают ягоды, включая чернику, малину и клубнику.

Снизить риск развития некоторых видов рака, включая колоректальный рак и рак простаты, поможет жирная рыба — лосось, скумбрия и сардины, рака, поражающего пищеварительную систему, — лук и чеснок, продолжила Мановска. Еще один продукт, обладающий противораковыми свойствами, — зеленый чай, заключила врач.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова до этого говорила, что продукты с заменителями молочного жира не наносят вреда здоровью и не вызывают рак.

Ранее врач перечислила симптомы рака кишечника.

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