ВСУ совершили обстрел поселка Теткино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Глушковском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — сообщил губернатор региона.

До этого Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Однако никто из местных жителей не пострадал. Старовойт отметил, что информация по повреждениям еще уточняется, а также продолжается подомовой обход.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Минобороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области.