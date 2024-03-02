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США сбросили над Газой груз с едой на парашютах

США доставили в Газу 38 тысяч продовольственных наборов воздушным путем

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Kosay Al Nemer/Reuters

Соединенные Штаты завершили первую операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу воздушными путем. Продовольствие сбрасывалось на парашютах с транспортных самолетов C-130 Hercules, сообщает Reuters.

По данным агентства, по воздуху было доставлено более 38 тысяч продовольственных наборов, вода и медикаменты на борту отсутствовали. Всего было сброшено 66 больших поддонов с грузом — по 22 с каждого самолета.

В Белом доме заявили, что такие воздушные переброски станут постоянными и что Израиль поддерживает эти усилия.

Кроме того, под давлением внутри страны и за рубежом администрация Байдена рассматривает возможность доставки помощи морем с Кипра, расположенного на расстоянии около 200 морских миль от средиземноморского побережья Газы.

2 февраля в ВОЗ заявили о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

25 февраля в ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия.

Ранее сообщалось о сотнях тысяч палестинцев, страдающих от голода в секторе Газа.

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