Первые секунды после нападения на премьера Словакии Фицо попали на видео

Очевидцам удалось заснять реакцию охраны в первые секунды после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующие кадры опубликовало издание Pravda.

На записи видно, как раненого главу правительство подхватывают несколько человек и усаживают в машину. После этого автомобиль трогается с места, и охрана в срочном порядке увозит политика с места происшествия.

По предварительной информации, нападавший ранил Фицо в живот и грудь. Состояние премьер-министра оценивается как тяжелое.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия глава кабинета министров вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам.

Но в этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Он сделал несколько выстрелов, ранив Фицо. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего.

Ожидается, что в ближайшее время премьер-министра доставят в один из столичных госпиталей. Политика транспортируют в город Братиславу на вертолете.

Ранее президент Словакии прокомментировала покушение на Фицо.