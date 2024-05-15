Мужчина попытался украсть трусы и ударил охранника магазина куском брусчатки

Мужчина попытался украсть трусы из берлинского магазина и избил охранника камнем, сообщает t-online.

По данным полиции, накануне вечером мужчина был пойман при попытке украсть трусы из универмага Kaufhaus des Westens (KaDeWe). Когда он покидал магазин, сработала сигнализация, и охранник попытался остановить посетителя.

Тогда подозреваемый в краже напал с куском брусчатки на сотрудника службы безопасности. Он несколько раз ударил им жертву по голове. В итоге 33-летний сотрудник получил ранения и был доставлен в больницу, а 29-летнего нападавшего задержали коллеги пострадавшего и арестовали полицейские.

Сообщается, что торговый дом Kaufhaus des Westens был основан в Берлине в 1907 году и какое-то время считался крупнейшим универмагом Европы.

Ранее рецидивист притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти новую одежду.