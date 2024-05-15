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На видео попала месть соседей водителю, который блокировал авто на парковке в Екатеринбурге

Появилось видео, как екатеринбуржец протискивается в автомобиль после мести соседей

В Екатеринбурге водитель, которому решили отомстить соседи, чьи автомобили он несколько лет блокировал на стоянке, решил протиснуться в свой автомобиль, запрыгнув на чужие. Кадры произошедшего распространились в соцсетях.

По данным СМИ, гибкого водителя на видео зовут Александр. Утром он увидел, что его машину Lada «прижали» с двух сторон соседские автомобили. Водитель решил проблему необычным способом: мужчина запрыгнул на колесо своей Kalina и рядом стоящей машины Opel. В итоге Александру удалось протиснуться в свой автомобиль. Однако он оставил вмятины и царапины на соседской машине. Теперь мужчину пытаются привлечь к ответственности.

Соседи Александра пожаловались, что он несколько лет подпирает их машины на парковке, поскольку верит, что у него есть на ней собственное место. В ходе конфликтов мужчина кричал на других жильцов и угрожал им пистолетом.

До этого сообщалось, что в Австралии ядовитая змея заползла в автомобиль и поселилась в нем. Отмечается, что змея — краснобрюхий черный аспид. Он попал в машину, когда хозяйка оставила дверь открытой. Профессиональные ловцы пытались четыре раза поймать рептилию, но каждый раз безуспешно. Чтобы ездить на работу и не быть укушенной змеей, женщина надевает защитный комбинезон и перчатки. Она назвала змею Флаффи. Помочь женщине вызвался еще один специалист. Он предложил снять сиденья и приборную панель. Тогда, по его словам, поймать змею станет проще.

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