На видео попала месть соседей водителю, который блокировал авто на парковке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель, которому решили отомстить соседи, чьи автомобили он несколько лет блокировал на стоянке, решил протиснуться в свой автомобиль, запрыгнув на чужие. Кадры произошедшего распространились в соцсетях.

По данным СМИ, гибкого водителя на видео зовут Александр. Утром он увидел, что его машину Lada «прижали» с двух сторон соседские автомобили. Водитель решил проблему необычным способом: мужчина запрыгнул на колесо своей Kalina и рядом стоящей машины Opel. В итоге Александру удалось протиснуться в свой автомобиль. Однако он оставил вмятины и царапины на соседской машине. Теперь мужчину пытаются привлечь к ответственности.

Соседи Александра пожаловались, что он несколько лет подпирает их машины на парковке, поскольку верит, что у него есть на ней собственное место. В ходе конфликтов мужчина кричал на других жильцов и угрожал им пистолетом.

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