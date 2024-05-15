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Британский эксперт сообщил о вражде между Будановым и Сырским в Харькове

Меркурис: между Будановым и Сырским идет открытая вражда в Харькове

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Reuters/Defence Intelligence of Ukraine

Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главнокомандующий Вооруженными силами страны Александр Сырский вступили в открытое противостояние в Харькове. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Сейчас идет открытая вражда между Будановым и генералом Сырским. По всей видимости, они по отдельности отправились в Харьков, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану», — сообщил эксперт.

По его словам, украинская армия спешно направила подкрепление для удержания позиций в Харьковской области. Меркурис отметил, что Киев послал на Харьковщину подразделения, которые были собраны впопыхах из солдат с разных участков фронта. Эксперт усомнился в том, что спешно собранные войска, которые не проходили совместную подготовку, смогут противостоять напору Вооруженных сил РФ.

15 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города.

14 мая Меркурис заявил, что оборона ВСУ быстро рушится на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация ведет к «перенапряжению» элитных подразделений, количество которых в распоряжении Киева ограничено.

Ранее в Германии рассказали о продвижении российских войск в районе Волчанска.

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