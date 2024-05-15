Местные жители призвали не пускать теннисиста Кафельникова на детский турнир в Калуге

Жители Калуги потребовали не пускать теннисиста Евгения Кафельникова на детский турнир, который пройдет в их городе в честь Дня защиты детей, передает Telegram-канал Shot.

Несколько родителей утверждают, что Кафельников превратился во «врага народа» из-за его антироссийских высказываний. Жители Калужской области обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой помочь оградить их детей от Кафельникова. В «Зове народа» передали просьбу главе региона Владиславу Шапше.

В жалобе указывается, что Кафельников призывал к санкциям против России, выступал против СВО и говорил о «рабском мышлении» россиян.

В обращении утверждается, что Кафельникова можно сравнить с иноагентами, несмотря на то, что он остался жить в Москве.

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции. В 2000 году Кафельников стал победителем Олимпийских игр. В решающем матче он одолел немца Томми Хааса.

Ранее Кафельникова назвали теннисистом века.