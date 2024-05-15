Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Местные жители призвали не пускать теннисиста Кафельникова на детский турнир в Калуге

В Калуге просят не пускать Кафельникова на детский турнир из-за его взглядов

close
100%
РИА Новости

Жители Калуги потребовали не пускать теннисиста Евгения Кафельникова на детский турнир, который пройдет в их городе в честь Дня защиты детей, передает Telegram-канал Shot.

Несколько родителей утверждают, что Кафельников превратился во «врага народа» из-за его антироссийских высказываний. Жители Калужской области обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой помочь оградить их детей от Кафельникова. В «Зове народа» передали просьбу главе региона Владиславу Шапше.

В жалобе указывается, что Кафельников призывал к санкциям против России, выступал против СВО и говорил о «рабском мышлении» россиян.

В обращении утверждается, что Кафельникова можно сравнить с иноагентами, несмотря на то, что он остался жить в Москве.

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции. В 2000 году Кафельников стал победителем Олимпийских игр. В решающем матче он одолел немца Томми Хааса.

Ранее Кафельникова назвали теннисистом века.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами