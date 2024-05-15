Глава ЕК осудила нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынесла категорическое порицание по поводу нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети X.

«Я категорически осуждаю гнусное нападение на <...> Фицо», — отмечается в публикации.

По оценке главы ЕК, подобным актам насилия нет места в современном обществе.

«Они подрывают демократию», — утверждает политик.

Незадолго до этого неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, политик ранен. Фицо транспортируют в больницу на вертолете. Нападение произошло после публичного мероприятия. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Согласно информации медиков, состояние раненого оценивается как «очень тяжелое». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее президент Словакии Чапутова осудила нападение на премьера страны Фицо.