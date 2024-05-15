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Россиянин закопал знакомого, заподозрив его в краже соленого сала

Житель Омской области обвинил знакомого в краже сала и получил 11 лет колонии

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Freepik.com

В Омской области вынесли приговор местному жителю, который избил и запер в подвале приятеля, обвинив его в краже сала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина заподозрил приятеля в краже куска соленого сала. Россиянин зверски избил знакомого и запер его в подвале. Обнаружив, что приятель не выжил, мужчина спрятал его в выгребной яме уличного туалета.

О пропаже потерпевшего в полицию заявили его родственники, личность подозреваемого удалось быстро установить. Омич также сознался в еще одном преступлении — в августе 2021 года он поджег сено на ферме у своего работодателя. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Тульской области суд вынес приговор мужчинам, которые решили похитить знакомого. Трое россиян распивали алкогольные напитки и в какой-то момент у одного из них возник умысел похитить знакомого из-за личной неприязни. Спустя некоторое время двое из них зашли в дом пострадавшего и, избив его подручными инструментами, вывели из дома и затолкали в багажник машины. Суд признал троих мужчин виновными. Двое из них получили сроки 15 и 17 лет в колонии строгого режима. Третьего признали виновным в пособничестве в похищении человека, он проведет в колонии три года.

Ранее россиянин ударил собутыльника сковородкой, избил женщину и попал под суд.

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