Очевидцы поделились подробностями нападения на премьер-министра Словакии Фицо

Словацкая газета Denník N поговорила с двумя очевидцами покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По информации издания, пожилой мужчина, находившийся на месте происшествия во время покушения, хотел пожать политику руку.

«Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла», — добавила женщина, также находившаяся рядом с Фицо.

Она добавила, что слышала три или четыре выстрела.

15 мая неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии, попав ему в руку и грудь. Фицо транспортируют в больницу на вертолете. Нападение произошло после публичного мероприятия. Стрелявший скрывался в толпе у здания, где выступал премьер-министр.

Портал teraz. sk сообщал, что подозреваемого в стрельбе задержали.

Ранее премьера Словакии Фицо ранили во время стрельбы в Гандлове.