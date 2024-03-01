Молодежная банда насиловала 12-летнюю девочку в течение нескольких месяцев

В Австрии 12-летнюю девочку в течение нескольких месяцев насиловала группа подростков. Об этом сообщает Bild.

В прошлом году приятель пострадавшей стал принуждать ее к сексу со своими знакомыми, состоявшими в молодежной банде. Он снимал изнасилования на камеру мобильного телефона и шантажировал девочку этими видео. В некоторых случаях ее одновременно насиловали до восьми человек. Преступления совершались в подъездах венских домов и на многоуровневой парковке.

По данным СМИ, накануне по делу о групповых изнасилованиях были арестованы 17 подозреваемых. Банда состояла из детей и подростков, имевших турецкое и болгарское происхождение. Также известно, что некоторым из обвиняемых всего 13 лет.

Ранее к 13 годам колонии приговорили жителя Карелии, который несколько лет насиловал школьницу.