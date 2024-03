Опубликована запись стука с затонувшего батискафа Titan

Создатели документального фильма о крушении батискафа Titan (The Titan Sub Disaster: Minute by Minute) опубликовали запись, на которой слышны звуки с затонувшего объекта. Об этом сообщило издание Forbes.

Отмечается, что самолет канадских военно-воздушных сил записал ритмичный стук, исходящий от батискафа. Сообщается, что этот звук был зафиксирован в первый же день катастрофы. Он также был слышен во время последующих вылетов.

До этого представитель береговой охраны США Джон Могер заявил, что, по предварительным данным экспертов ВМС США и Канады, зафиксированные при поиске батискафа «Титан» звуки были фоновыми океанскими шумами. В публикации отмечается, что эксперты ВМС США и Канады работают над анализом информации о зафиксированных шумах.

19 июня в Атлантическом океане пропал туристический батискаф, на котором туристы погружались к обломкам «Титаника». Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находились пять человек. Журналист CBS, бывавший в такой экспедиции, говорил, что «детали субмарины кажутся импровизированными», включая игровой контроллер, который использовался для управления аппаратом.

Ранее стало известно, что на британском телеканале Channel 5 покажут документальный фильм о поисках батискафа, который потерялся по пути к обломкам затонувшего лайнера «Титаника».