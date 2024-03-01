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Завербованная СБУ женщина рассказала о подготовке теракта в Крыму

Арестованная ФСБ женщина рассказала о подготовке теракта по заданию СБУ

Завербованная Службой безопасности Украины женщина рассказала, как готовилась к теракту в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне ее вместе с подельником задержали сотрудники ФСБ.

Женщина 1986 года рождения, гражданка Украины и России пояснила, что в июле 2023 года с ней на связь вышел сотрудник СБУ, представившийся Антоном. Она согласилась на сотрудничество, результатом которого должна была стать ликвидация военнослужащего Черноморского флота. От женщины требовалось установить за ним слежку, изучить распорядок дня и в конце концов совершить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства.

Координаты тайника со взрывчаткой и видеоинструкции по установке и активации бомбы также были переданы задержанной со стороны ВСУ.

Теракт был пресечен в результате контрдействий Федеральной службы безопасности России.

1 марта ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта в Крыму. Задержанные сознались и дали признательные показания.

Ранее в Крыму арестовали трех мужчин, готовивших теракт против чиновника.

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