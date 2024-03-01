За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента России

В 45 странах мира открылись 67 избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента РФ, сообщает ТАСС.

По словам члена ЦИК РФ Павла Андреева, всего для голосования образовано 288 участковых избирательных комиссий в 144 странах. По решению ЦИК от 28 февраля, для досрочного голосования будет задействовано 67 из них.

«Связано это с недружественными действиями, которые производятся в отношении российских диппредставительств», — сказал Андреев.

Также в 37 странах для отдельных групп избирателей, находящихся на строительных объектах, в воинских частях и разработках месторождений, организовано 58 избирательных участков.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. За президентский пост поборются 4 кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

На выборах президента впервые будет проводиться дистанционное электронное голосование.