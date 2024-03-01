Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Симоньян заявила, что у нее есть аудиозапись, где немцы планируют бомбить Крымский мост

Симоньян: офицеры бундесвера на аудиозаписи обсуждали удары по Крымскому мосту

close
100%
Alexey Pavlishak/Reuters

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запись длится 40 минут», — уточнили в сообщении.

Симоньян обратила внимание, что немецкие военные упоминают коллег из США и Британии. По ее мнению, России пора напомнить Германии, чем взрывы мостов РФ закончились в прошлый раз.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Накануне в МИД РФ назвали целесообразным признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами