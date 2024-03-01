Симоньян заявила, что у нее есть аудиозапись, где немцы планируют бомбить Крымский мост

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запись длится 40 минут», — уточнили в сообщении.

Симоньян обратила внимание, что немецкие военные упоминают коллег из США и Британии. По ее мнению, России пора напомнить Германии, чем взрывы мостов РФ закончились в прошлый раз.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Накануне в МИД РФ назвали целесообразным признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.