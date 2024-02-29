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Преподавателям и кураторам в России повысят зарплаты

Путин предложил повысить уровень оплаты труда классных руководителей и кураторов

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Shutterstock

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 марта 2024 года увеличить в два раза федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.

Речь идет о таких населенных пунктах, где живут менее 100 тысяч человек.

«Уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей», — сказал российский лидер.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников по пилотным проектам.

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