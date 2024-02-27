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Экс-сотрудник Пентагона призвал уволить главу НАТО Столтенберга за угрозы в адрес РФ

Брайен призвал уволить главу НАТО Столтенберга после угроз в адрес России

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Johanna Geron/Reuters

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен призвал отправить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отставку после его слов о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей F-16 для нанесения ударов по территории РФ. Об этом Брайен заявил в статье издания Asia Times.

«Йенса Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, а ныне генерального секретаря НАТО, нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — заявил бывший сотрудник Пентагона.

По его словам, заявления главы альянса можно считать объявлением войны со стороны военного блока. Брайен отметил, что важно не допускать столь опасных шагов.

Он подчеркнул, что если Столтенберг останется на своем посту, он может привести Европу к войне с применением ядерного оружия.

На прошлой неделе генсек НАТО Столтенберг намекнул, что Киев, получив американские истребители F-16, сможет наносить удары в глубине территории России.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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