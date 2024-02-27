Ученые опровергли информацию о начале магнитной бури на Земле

Магнитной бури на Земле не наблюдается, геомагнитное поле планеты спокойное с небольшими периодами нестабильности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

27 февраля некоторые СМИ сообщили, что на Земле началась магнитная буря из-за активности на Солнце.

«Геомагнитное поле, по данным среднеширотных станций, спокойное с отдельными периодами неустойчивости. По данным высокоширотных станций, от очень спокойного до спокойного с отдельными периодами неустойчивости», – отметили ученые.

Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на 18:00 мск также показывают, что на планете нет магнитной бури. При этом в ИПГ отметили, что 28 февраля возможна умеренная солнечная активность.

«Геомагнитное поле: 28 февраля ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная», – говорится в сообщении института.

До этого самая мощная за несколько лет вспышка произошла на Солнце.

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