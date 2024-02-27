ФСБ пришлось взять штурмом два дома, чтобы предотвратить теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) для предотвращения теракта, который в Запорожской области готовили украинские спецслужбы с применением аналога боевого отравляющего вещества, штурмовали два частных дома. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.

Согласно видео, силовики с оружием зашли по двору в один частный дом, где задержали одного человека. Так же произошло и со вторым домом.

Когда мужчине задали вопрос, для каких целей ему взрывчатка, он ответил, что его попросили хранить это у себя.

Также ФСБ показала на видео тару, в которой хранилось отравляющее вещество.

ФСБ 27 февраля по подозрению в подготовке теракта задержала троих граждан Украины. Разработанные в США препараты, которые были изъяты у них, используются для создания химического оружия массового поражения. Возбуждено уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.

Ранее ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене.