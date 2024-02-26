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Суд отклонил апелляцию Надеждина, оспаривавшего проверку подписных листов

Верховный суд РФ признал законным отказ Надеждину в подаче иска по решению ЦИК

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ отказалась удовлетворить жалобу политика Бориса Надеждина на отказ в подаче иска, в котором он пытался оспорить форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента. Об этом пишет РИА Новости.

«Оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал один из судей коллегии в ходе соответствующего заседания.

По данным агентства, Надеждин считает неправильным заполнение формы о признании недействительными собранных им подписей для участия в президентских выборах. Эксперты-почерковеды забраковали более 4,5 тыс. подписей. Однако в документах не указаны данные специалистов, принимавших решение, и причина признания подписей недействительными.

21 февраля Верховный суд РФ отклонил иск политика о пересмотре решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, отказавшей ему в регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. Этот иск стал третьим, который Надеждин подал в инстанцию в связи со сложившейся ситуацией.

Очередные выборы президента РФ состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Всего на пост главы государства претендуют четыре человека, которых уже зарегистрировал ЦИК РФ. Речь идет о Владимире Путине, Николае Харитонове, Леониде Слуцком и Владиславе Даванкове.

Ранее Надеждин заявил о желании победить на других выборах.

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