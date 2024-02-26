Песков ответил, приедет ли Путин на прощание с главой Верховного суда

Если президент России Владимир Путин решит приехать на прощание с главой Верховного суда (ВС) страны Вячеславом Лебедевым, то Кремль заранее проинформирует общественность о такой поездке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы проинформируем вас [о решении Путина приехать]», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли президент России лично посетить прощание с Лебедевым, запланированное на 28 февраля.

По данным представителя Верховного суда, прощание с председателем ВС пройдет днем 28 февраля в Колонном зале столичного Дома Союзов.

Дом Союзов — здание на углу Охотного Ряда и Большой Дмитровки в Москве, памятник классицизма конца XVIII века. В апреле 2022 года там проходило прощание с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Вячеслава Лебедева не стало 23 февраля на 81 году жизни. Он был главой Верховного суда РСФСР с 1989 года, а с 1991 года — бессменным председателем Верховного суда России. По неофициальной информации, причиной стало долгое онкологическое заболевание.

Ранее выяснилось, кто временно станет председателем Верховного суда вместо Лебедева.