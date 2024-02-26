В России дети-инвалиды, потерявшие родителя в ходе СВО, будут получать две пенсии

Правительство России поддержало законопроект о выплате сразу двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в период его прохождения военной службы, пребывания в добровольческом формировании или при исполнении иных обязанностей военной службы.. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности (или страховой пенсии по инвалидности).
«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает с учетом указанного замечания», — говорится в проекте отзыва.
Кабмин просит автора законопроекта привести предлагаемые нормы в соответствие с действующим законодательством РФ о перечне категории лиц, которые вправе получать пенсию по случаю потери кормильца независимо от нахождения на его иждивении.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев.
Некоторое время назад также стало известно, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников в рамках специальной военной операции.
В январе этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство страны изменений, предусматривающих предоставление льгот родственникам участников боевых действий.
Ранее в ЕР предложили освободить от срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.