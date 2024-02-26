В России дети-инвалиды, потерявшие родителя в ходе СВО, будут получать две пенсии

Правительство России поддержало законопроект о выплате сразу двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в период его прохождения военной службы, пребывания в добровольческом формировании или при исполнении иных обязанностей военной службы.. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности (или страховой пенсии по инвалидности).

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает с учетом указанного замечания», — говорится в проекте отзыва.

Кабмин просит автора законопроекта привести предлагаемые нормы в соответствие с действующим законодательством РФ о перечне категории лиц, которые вправе получать пенсию по случаю потери кормильца независимо от нахождения на его иждивении.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев.

Некоторое время назад также стало известно, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников в рамках специальной военной операции.

В январе этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство страны изменений, предусматривающих предоставление льгот родственникам участников боевых действий.

Ранее в ЕР предложили освободить от срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.