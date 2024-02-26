Москвичам спрогнозировали оттепель и замерзающий дождь

В ближайшие дни в юго-восточной части Европейской России за погоду будет отвечать мощный малоподвижный антициклон. С запада же будет идти теплый и влажный воздух из Атлантики, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. В результате этих явлений в центральном регионе в ближайшее время будет оттепельная, влажная и при этом ветреная погода, рассказал он в беседе с RT.

Температура воздуха будет на 4-6 градусов превышать климатическую норму, отметил Старков. По ночам в столице будет от 3 до 5 градусов ниже нуля, по области – до 7 градусов мороза, а днем воздух будет прогреваться до 2-4 градусов тепла.

«В отдельные дни будет проглядывать солнце, как, например, во вторник-среду. В другие дни будут выпадать небольшие остатки, в том числе и переохлажденные в виде замерзающего дождя», — добавил метеоролог.

Атмосферное давление, по прогнозу специалиста Gismeteo, будет высоким, а ветер – порывистым.

Напомним, синоптики предупреждали, что в последнюю неделю февраля в столице будет теплая погода, которая продержится до 1 марта.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит метеорологическая весна.