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МВД проверяет бар Красноярска после жалобы Мизулиной

МВД проводит проверку после жалобы Мизулиной на вечеринку в баре Красноярска

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Из личного архива

Главное управление МВД по Красноярскому краю проводит проверку после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на вечеринку в местном баре «Elton bar» в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает издание «Подъем».

Вечеринка в честь Дня защитника Отечества прошла накануне. На ней на сцене выступали накрашенные мужчины, одетые в костюмы, напоминающую женскую военную форму советских времен.

Мизулина жаловалась, что «в Красноярске ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества». После этого на страницах заведения в социальных сетях удалили видео, снятые во время мероприятия.

В Telegram-канале бара отмечается, что «автором» жалобы Мизулиной стал один из бывших гостей, который на вечеринке 23 февраля «облил в зале девушек пивом, устроил потасовку на улице с применением перцового балона». После жалобы главе Лиги безопасного интернета он рассказал о своем обращении.

В публикации также напомнили о словах президента РФ Владимира Путина о том, что в России сексуальные меньшинства не притесняют.

Ранее Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в РФ.

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