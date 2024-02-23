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Более сотни пассажиров застряли в Москве из-за поломки самолета

Пассажиры самолета FlyDubai застряли во Внуково на 17 часов из-за поломки борта

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Shutterstock

Свыше 130 пассажиров самолета FlyDubai МоскваДубай застряли в московском аэропорту Внуково из-за поломки борта. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его информации, рейс авиакомпании FlyDubai не может вылететь из столичного аэропорта в Дубай уже 17 часов. Представители перевозчика объяснили задержку техническими неполадками с датчиками диайсинга.

Как рассказала женщина, ожидающая посадки на этот рейс, компания не принесла официальных извинений пассажирам.

«Дали только ваучер на 900 рублей на питание. Пассажиры в отчаянии, начинают отмечать праздники прямо в терминале», — приводит ее слова Telegram-канал.

Сообщается, что новое время вылета было назначено на 19:20, однако пассажиров так и не пригласили на посадку.

17 февраля самолет авиакомпании «Алроса» в аэропорту Новосибирска получил повреждение после столкновения со спецтехникой.

До этого сообщалось, что рейс, следовавший из Петербурга в Самарканд, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира.

Ранее самолет «Аэрофлота» сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии.

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