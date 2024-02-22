В Риге переименуют улицы, названные в честь российских писателей

Рижская дума приняла решение о переименовании улиц, названных в честь российских литераторов, ученых и Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Скоро в Риге больше не будет названий улиц с идеологией России», — подчеркнул вице-мэр города Эдвард Ратниекс.

Уже известно, что новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя. Кроме того, в этом списке улица Ломоносова и Московская. Ратниекс обратил внимание, что последняя (Маскавас) расположена в центре латвийской столицы, она дезориентирует как местное население, так и международное сообщество.

Переименование улиц поддержали 38 депутатов из 60. Улицы назовут именами лингвиста Карлиса Миленбаха, художника Вилгельма Пурвитиса, поэта Вилиса Плудониса, журналистки Эмилии Бениамин и политика Валерии Сейле. По словам вице-мэра, на переименование собираются потратить около €80 тыс.

До этого профильный комитет Верховной рады поддержал переименование украинского города Южноукраинска.

Ранее Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна в честь новых городов РФ.