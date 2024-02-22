Два человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

При обстреле Вооруженными силами Украины села Глотово в Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля», — сообщил Гладков.

По его словам, оба пострадавших были доставлены в больницу. Им оказывают медицинскую помощь. Он также добавил, что из-за взрыва загорелась машина, которую потушили до приезда пожарных.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Осколки снарядов в одном из частных домов повредили хозяйственную постройку и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

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