Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Два человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

Два человека пострадали при обстреле села Глотово в Белгородской области

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины села Глотово в Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля», — сообщил Гладков.

По его словам, оба пострадавших были доставлены в больницу. Им оказывают медицинскую помощь. Он также добавил, что из-за взрыва загорелась машина, которую потушили до приезда пожарных.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Осколки снарядов в одном из частных домов повредили хозяйственную постройку и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами