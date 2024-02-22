Путин не проходил медкомиссию перед полетом на ракетоносце Ту-160М

Российский президент Владимир Путин не проходил медицинский осмотр перед тем, как совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отмечается, что у пресс-секретаря спросили, проходил ли президент медосмотр перед полетом на ракетоносце Ту-160М, который предусмотрен для пилотов, или в этом случае подобные процедуры не требуются.

«Не требуются», — сказал Песков.

До этого Путин заявил, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М является отличной техникой.

22 февраля российский президент посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на модернизированном ракетоносце. Воздушное судно, которому было присвоено имя «Илья Муромец», взлетело около 15:30 (совпадает с мск).

Изначально пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что полет продлится около 40 минут. При этом он отказался заранее раскрывать детали мероприятия, включая маршрут самолета, и назвал соответствующую информацию военной тайной.

Ранее Путин напомнил военным, что их всегда ценили в России.