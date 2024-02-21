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В ДНР сообщили об эвакуации украинских властей из Курахово

Гагин: Украина вывезла из Курахово архивы, чиновников и сотрудников спецслужб

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Власти Украины провели эвакуацию из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) архивов, чиновников и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

«Из Европы и США Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахово тоже не выйдет – оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово», – рассказал Гагин.

Он пояснил, что Курахово – важный транспортный узел снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта. Противник занял там позиции после оставления Марьинки, расстояние между городами около 20 км, отметил советник.

Он также подчеркнул, что российские военные продвигаются по всем направлениям в ДНР.

В начале февраля Воздушно-космические силы (ВКС) России применили полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 в Курахово и уничтожили базу ВСУ.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что ВС РФ продвигаются в направлении Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк.

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