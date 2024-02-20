В Челябинске рухнувший из-за снега козырек подъезда перекрыл жителям выход из дома

Жители Челябинска оказались заблокированы в доме из-за падения козырька над подъездом. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Комаровского. Ночью бетонная конструкция обвалилась, из-за чего горожане не могли выйти. Причиной произошедшего стало большое количество снега на козырьке.

Приехавшие на место спасатели и пожарные к пяти часам утра смогли транспортировать козырек.

«Работы по ликвидации последствий этого происшествия осложнялись угрозой нарушения газопровода, труба которого расположена в непосредственной близости от обрушившегося козырька», – сообщили в организации.

В Поисково-спасательной службе напомнили, что из-за обильных снегопадов в регионе могут обрушиться крыши, поэтому стоит обращать внимание на свою безопасность.

Ранее в Новосибирске пожарные сняли с крыши трехэтажного горящего дома одиннадцатилетнего ребенка.