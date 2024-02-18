В США вспыхнула кишечная инфекция из-за сыра чеддер

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о вспышке кишечной инфекции в четырех штатах США. Об этом сообщает Российская газета.

Согласно информации издания, по меньшей мере 10 человек заражены в результате употребления сыра торговой марки Raw Farm. Среди пострадавших четверо были госпитализированы, а у одного из них развился гемолитико-уремический синдром, который может привести к серьезным осложнениям, включая почечную недостаточность.

Согласно информации CDC, инцидент произошел в Калифорнии, Колорадо, Техасе и Юте, но эксперты предупреждают, что реальное количество зараженных, скорее всего, выше, чем официально зарегистрированное, и вспышка может распространиться на другие регионы.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США уже приняло меры, в том числе согласование отзыва сыра Raw Farm от производителя, базирующегося в Калифорнии. Это действие направлено на предотвращение дальнейшего распространения инфекции и защиту здоровья общества.

Эксперты призывают всех, кто приобрел сыр Raw Farm, прекратить его употребление и обратиться к медицинским учреждениям в случае появления симптомов кишечной инфекции, таких как диарея, рвота, и боль в животе.

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