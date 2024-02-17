Турецкие спасатели нашли тела двух моряков в Мраморном море

Турецкие спасатели нашли тела двух из шести членов экипажа сухогруза Batuhan A, который затонул в Мраморном море. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Отмечается, что сонары турецких ВМС смогли обнаружить судно на глубине 51 метра в четырех милях от острова Имралы.

До этого сообщалось, что сухогруз под флагом Турции затонул в Мраморном море. Инцидент случился недалеко от острова Имралы. Министерство транспорта Турции подтвердило информацию о происшествии. Там отметили, что сигнал SOS с судна поступил в 06:32, а связь с судном оборвалась в 07:12. По данным журналистов, на его борту находились шесть моряков, по предварительным данным, все они — граждане Турции.

Сейчас идет операция по поиску и спасению экипажа. Губернатор Бурсы Махмут Демирташ объявил, что после инцидента в регион направили две команды из главного управления по безопасности прибрежных районов и команда из района Бандырма города Балыкесир.

В район инцидента направили три спасательных катера службы береговой охраны и вертолет. Однако губернатор признал, что поиски моряков затруднены из-за непогоды — сейчас в Мраморном море шторм, волны достигают трех метров высоты.

Ранее в США нашли корабль Arlington, затонувший почти 84 года назад.