Прохор Шаляпин назвал свою самую дорогую вещь в гардеробе

Певец Прохор Шаляпин заявил, что у него есть шуба за миллион рублей

Певец Прохор Шаляпин в шоу Басты «Вопрос Ребром» назвал норковую шубу самой дорогой вещью из своего гардероба.

Шаляпин рассказал, что у него есть сделанная на заказ шуба от бренда Loro Piana. Артист уточнил, что «не цепляется» за вещи, поэтому не помнит точной цены наряда. Он отметил, что стоимость шубы примерно один-два миллиона рублей. Певец добавил, что ему также дарили шубу от Versace.

«Сейчас лисью шубу мне подарили. На меня накинулись зоозащитники в пуховиках. Я не против тех, кто от души защищает животных. Но это когда у тебя нет денег на шубу, ты ешь при этом сосиски и сардельки. А они тоже из коровок! А глазки коровок вы видели вообще? Они разговаривают с нами даже иногда. Едите, но при этом осуждаете, у кого шуба лисья», — отметил артист.

Шаляпин отметил, что, несмотря на яркий сценический образ, он одевается скромно в реальной жизни. Артист объяснил, что не хотел бы повторить судьбу своей бабушки, которая берегла каждое платье.

«(После кончины бабушки) все это сгребли и на свалку выкинули. И я как сейчас помню, бомжи района ходили в этих платьях», — рассказал певец.

Ранее Лепс объяснил, почему отложил свадьбу.