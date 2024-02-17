Неизвестный установил скрытую камеру в мужской душевой нижегородского фитнес-клуба

Житель Нижнего Новгорода подглядывал за посетителями фитнес-клуба с помощью скрытой камеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Скрытую камеру, установленную в душевой для мужчин, нашли в одном из фитнес-клубов сети «Физкульт». Устройство там, по предварительной информации, оставил бывший клиент, его данные не разглашаются.

Подозрительное поведение мужчины заметили несколько человек, после чего на этом же месте была обнаружена камера. С ее помощью злоумышленник, как предполагается, наблюдал за посетителями, принимавшими душ.

Спортсмены обратились в полицию. Правоохранители уже возбудили уголовное дело и приступили к проверке всех филиалов этой фитнес-сети.

Ранее стало известно, что учитель подглядывал за своими коллегами-женщинами, установив камеру в школьном туалете.