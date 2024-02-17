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Пьяный россиянин избил фельдшера скорой помощи за медлительность

В Бурятии пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи за медлительность

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Улан-Удэ нетрезвый горожанин напал на фельдшера, который приехал на вызов к его больной жене. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике Бурятия.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов к горожанке, у которой поднялось артериальное давление. На пороге квартиры медиков встретил муж пациентки, он набросился с кулаками на фельдшера и несколько раз ударил его по голове.

Мужчина обвинил врачей в том, что они слишком долго ехали на вызов. Медики вызвали наряд Росгвардии, нажав «тревожную кнопку» в карете скорой помощи, после прибытия росгвардейцев семейная пара успокоилась, 50-летнего улан-удэнца задержали и доставили в полицию по факту нанесения побоев медицинскому работнику.

Супруга дебошира также находилась в состоянии алкогольного опьянения, от медицинской помощи женщина отказалась.

Ранее россиянин устроил ДТП с машиной скорой помощи и напал на медбрата.

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